Botafogo perde novamente para o Racing, fica com o vice da Recopa e joga fora o 1º semestre

Depois de um ano mágico em 2024, o Botafogo vai pagando caro pelo péssimo planejamento no início da temporada. Sem treinador, o time carioca foi novamente superado pelo Racing-ARG por 2 a 0, nesta quinta-feira, no Engenhão, ficando com o vice-título da Recopa Sul-Americana. Em janeiro, o Botafogo já havia perdido a Supercopa do Brasil para o rival Flamengo.

No jogo de ida, o Botafogo também realizou um péssimo jogo no El Cilindro, em Avellaneda, sendo superado por 2 a 0. Depois de desprezar o Estadual, ficando de fora até da Taça Rio, o Botafogo ainda não se encontrou no ano de 2025 e não repôs a altura as perdas de jogadores pilares nas conquistas da Libertadores e Brasileiro, como o meia Thiago Almada e os atacantes Luiz Henrique e Júnior Santos.

Quem observou mais um mau futebol foi o técnico Renato Paiva, que estava no camarote de John Textor no Engenhão e deve ser anunciado como novo treinador. O português de 54 anos estava sem clube, depois de deixar o Toluca, do México. No Brasil, comandou o Bahia na temporada de 2023. Ele vai tentar suprir uma lacuna deixada pela saída de Artur Jorge, que se transferiu para o futebol do Catar.