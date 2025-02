Botafogo anuncia Elias Manoel, jovem atacante que estava na Major League Soccer

Fora da disputa das semifinais do Carioca e também da Taça Rio, o Botafogo terá um bom tempo de folga após a decisão da Recopa desta quinta-feira. O próximo jogo oficial será na abertura do Brasileirão, dia 29 de março, diante do Palmeiras no Allianz Parque. E a ordem é entrosar os reforços.

Além de Nathan Fernandes e Elias Manoela, o clube também trouxe o zagueiro Jair, o meia Santiago Rodríguez e está acertando a volta do lateral-esquerdo Marçal, que havia saído após as conquistas do Brasileirão e da Copa Libertadores, no fim do ano.