Boca Juniors decide demitir Fernando Gago após queda para Alianza na Libertadores, diz jornal

A eliminação precoce na fase preliminar da Libertadores nos pênaltis após o confronto com o Alianza Lima, na última terça-feira, parece ter encerrado o ciclo do técnico Fernando Gago à frente do elenco principal do Boca Juniors. De acordo com o jornal argentino Olé, a cúpula teria decidido pela saída do profissional.

Segundo o periódico, o ex-jogador e atual presidente Juan Roman Riquelme teve uma reunião com Conselho de futebol do clube nesta madrugada. O saldo do encontro foi a opção por demitir o treinador.

Nesta sexta-feira, o Boca Juniors enfrenta o Rosário Central pelo Campeonato Argentino e a tendência é que esta seja a sua última participação como técnico da equipe.