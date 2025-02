Após eliminação no Paulista, Rafael Bilu diz: 'Temos obrigação de colocar o Guarani na Série B'

Após a eliminação precoce no Campeonato Paulista, o Guarani volta suas atenções para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O atacante Rafael Bilu, um dos destaques da equipe, deixou claro que o time bugrino entra na competição com o objetivo de conquistar o acesso. Para o jogador, pela história do clube, a responsabilidade de recolocar o time na segunda divisão nacional é enorme.

"Pela grandeza do Guarani, a gente espera conquistar a Série C. Creio que somos o maior time da competição e temos essa obrigação de colocar o Guarani de volta na Série B", afirmou Bilu, demonstrando confiança no potencial do elenco alviverde.

Apesar da eliminação no Paulistão, o atacante avaliou a campanha de forma positiva. Segundo ele, o time superou as expectativas e provou seu valor diante de um cenário de desconfiança. "Nosso desempenho foi muito bom porque cumprimos nosso principal objetivo. Disseram que o Guarani era um time imaturo e que brigaria pelo rebaixamento. Todos no elenco são novos, mas são homens que assumiram a responsabilidade."