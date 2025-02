Ana Marcela Cunha inicia temporada com foco no Campeonato Mundial de Cingapura em julho

Após um bom período de férias, Ana Marcela Cunha, campeã olímpica da maratona aquática em Tóquio-2020, retomou a rotina de treinos. Com isso, a nadadora baiana está confiante para a disputa do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, em Cingapura, no mês de julho, primeiro passo para os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028.

O primeiro objetivo da atleta é a medalha de ouro inédita na prova dos 10 km da maratona aquática no Mundial. "Para este ano, priorizamos o Mundial de Esportes Aquáticos, no segundo semestre. Até lá, pretendo nadar algumas etapas do Circuito da Copa do Mundo nos 10km e uma ou outra prova mais light. Ficarei muito feliz se for ao pódio no Mundial e uma vitória será ainda melhor, mas não faz parte de nossos objetivos diretos, pode vir a ser uma consequência."

A temporada de Ana Marcela teve início com um 17º lugar na etapa de Somabay, no Egito, no último dia 21. "Apesar do pouco tempo de preparação para disputar uma prova internacional de 10 km estou me sentindo bem. Essa prova foi importante para eu sentir as reações do meu corpo e fazer os ajustes necessários ao longo do ano. Não estava muito preocupada em termos de resultado, mas sim sentir minha evolução ao longo da competição."