Vasco tem pedido de recuperação judicial aceito pela Justiça; entenda os próximos passos

Apresentado o plano de recuperação de judicial dos credores, o juiz convocará a assembleia na qual será discutida a aprovação ou rejeição do plano, como explica Marcelo Godke, sócio do Godke Advogados e especialista em Direito Societário. Os credores podem propor alterações na proposta ou até sugerir um novo plano.

Caso haja aprovação por todas as quatro classes de credores, as dívidas antigas do clube são substituídas pelas novas condições acordadas. "Se o plano for aprovado, o processo de recuperação deve se manter vivo por dois anos e depois ele se encerra. Aquele plano, que era uma alteração não permanente das dívidas, se consolida e a dívida se inova, se torna permanente e o processo se extingue", afirma Godke.

O processo tem suporte da Alvarez & Marsal, a mesma empresa de consultoria contratada por Cruzeiro e Coritiba, que tiveram sucesso com esse mecanismo no passado. A diferença é que o Vasco incluiu na recuperação judicial, além da associação civil sem fins lucrativos, a sua SAF, uma vez que grande parte das dívidas da associação foi transferida para a empresa criada na venda do futebol para a 777 Partners, em 2022.

Enquanto nos demais casos a recuperalção judicial se limitou à entidade empresarial da SAF, no caso do Vasco há o pleito para que os passivos do clube associativo e da SAF sejam tratados de forma conjunta, como se fossem uma única entidade devedora, conforme salienta Rafael Coelho, sócio da área de insolvência e recuperações judiciais, extrajudiciais e falências, do escritório Paschoini Advogados.

"Com a medida, os credores das diferentes classes terão seus créditos organizados de forma conjunta, e um plano único de recuperação judicial será apresentado e votado em Assembleia Geral de Credores, abrangendo as duas entidades", diz Coelho.

A falência pode ser solicitada por credores quando o devedor não consegue cumprir com o plano de recuperação proposto. Nesse caso, a SAF tem seus bens leiloados e suas atividades são encerradas, algo que nunca ocorreu com um clube de futebol no Brasil.