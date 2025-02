Red Bull campeã da F-1 com Vettel virá ao Brasil em evento da marca no País

O Red Bull Showrun 2025 será em 15 de março, a partir das 14h, na Avenida Cândido de Abreu. O evento terá diversas atrações em Curitiba, capital do Paraná. Entre elas será uma exibição do RB7, Red Bull pilotada por Sebastian Vettel no título mundial de Fórmula 1 daquele ano. Quem estará no volante dessa vez será Patrick Friesacher, que correu pela Minardi em 2005.

Além da exibição da RB7, a programação engloba outros atletas patrocinados pela marca. A abertura, por exemplo, terá um sobrevoo de Rafael Goberna, com manobras de parapente.

Letícia Bufoni, hexacampeã mundial de skate e corredora da Porsche Cup, vai encarar um desafio de drift. O motociclista Bruno Crivilin também exibe manobras, além do piloto Lucas Moraes, primeiro brasileiro no top 3 do Rally Dakar, que conduzirá um off-road UTV.