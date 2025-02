Ponte Preta e Votuporanguense são eliminados da Copa do Brasil ainda na 1ª fase

Dois clubes paulistas foram eliminados, nesta quarta-feira, da primeira fase da Copa do Brasil. A maior surpresa ficou para a Ponte Preta, que levou a virada do Concórdia-SC, por 2 a 1, e saiu de forma precoce da competição. O estreante Votuporanguense, em casa, empatou por 2 a 2 com a Aparecidense-GO, porém, perdeu a vaga nos pênaltis: 5 a 4.

A Ponte Preta começou bem o jogo, saindo na frente com Éverton Brito, porém, depois perdeu um pênalti, e sofreu o empate com Felipe Rangel. No início do segundo tempo, Zé Andrade fez o gol da virada catarinense, uma zebra nesta fase. Espera a definição do seu adversário, que sairá no confronto de quinta-feira, entre Portuguesa-SP e Botafogo-PB.

A noite foi movimentada com 15 jogos, inclusive com várias goleadas. A maior delas foi do Fluminense, que marcou 8 a 0 no Águia de Marabá-PA, dentro do Mangueirão, em Belém (PA). Agora vai enfrentar o Caxias-RS.