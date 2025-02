Memphis Depay critica Corinthians: 'Temos que controlar o jogo e ser mais inteligentes'

O goleiro Hugo Souza, que falhou no segundo gol venezuelano, mas também realizou boas defesas na partida, também não aprovou a atuação da equipe. "Dificultamos um pouco a nossa vida, muito por culpa nossa. Assumo a minha culpa, temos que minimizar o ímpeto. Temos que saber equilibrar as ações e as vontades. Não conseguimos controlar o jogo, precisávamos ter mais a posse da bola. Pecamos nisso, saímos classificados. Uma vitória com a cara do Corinthians, gol no final, vamos ter que lutar muito para não sermos os nossos próprios vilões. Temos que trabalhar isso, é dar parabéns a equipe pela classificação. Temos a fase decisiva do Paulista pela frente e não podemos mais errar."