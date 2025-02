Doncic brilha e comanda vitória dos Lakers em reencontro com Dallas Mavericks

Pelo lado do Orlando Magic, no sétimo lugar do Oeste, Paolo Banchero foi um dos poucos destaques. Autor de 26 pontos, ele pegou ainda cinco rebotes em um time que não se encontrou em quadra diante de um rival bastante inspirado.

Outro destaque da jornada da NBA desta terça-feira foi o Boston Celtics, vice-líder do Oeste. Ao derrotar o Toronto Raptors por 111 a 101 na casa do rival, o time do técnico Joe Mazzulla contabiliza agora seis vitórias em sequência.

Apoiado na atuação de Jayson Tatum, que deu 11 assistências, e Jaylen Brown, cestinha do duelo com 24 pontos, os Celtics confirmaram a fama de melhor visitante do torneio e confirmaram mais um triunfo na competição.

Confira os resultados da noite desta terça-feira:

Toronto Raptors 101 x 111 Boston Celtics

Orlando Magic 82 x 122 Cleveland Cavaliers