Jogadores dos Patriots detonam avião do time emprestado ao Botafogo: 'Pequeno e sem Wi-Fi'

Depois de os jogadores do Botafogo detonarem o avião do New England Patriots utilizado para levar o time ao Catar para disputa da Copa Intercontinental da Fifa, foi a vez dos próprios atletas do time da NFL criticarem a aeronave. A reclamação identificada em uma pesquisa da Associação de Jogadores da Liga de Futebol Americano (NFLPA).

Segundo a pesquisa, apenas 39% dos jogadores considera adequado o espaço e conforto do elenco nos voos dos Patriots. A equipe também considera o cronograma de viagens pouco eficiente. A franquia recebeu uma classificação "F", a menor possível, no quesito "viagem do time".

"Os jogadores querem um avião de equipe melhorado. O avião atual é muito pequeno, não há Wi-Fi disponível e tem assentos com cinzeiros nos apoios de braço. Os jogadores responderam especificamente que 'nosso avião é a pior coisa em assunto de tamanho, espaço, e segurança', e 'não é propício à preparação para o desempenho atlético'", diz o relatório.