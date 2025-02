Guarani monitora atacante Paulinho, do Oeste, para reforçar elenco na Série C

De olho na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, o Guarani demonstrou interesse no atacante Paulinho, destaque do Oeste na Série A-2 do Campeonato Paulista. O jogador de 22 anos é um dos principais nomes do time de Barueri e se encaixa no perfil buscado pelo departamento de futebol bugrino para reforçar o elenco na próxima janela de transferências.

Revelado na base do próprio Guarani, Paulinho se caracteriza pela velocidade e atua pelas beiradas do campo. Na atual temporada, o atacante soma dois gols em 12 jogos. Seu contrato com o Oeste tem validade até 8 de abril de 2025.

O atacante acumula passagens por Batatais, Sport, América-RN, Vitória das Tabocas e Botafogo-PB. Sua melhor temporada aconteceu em 2022, quando marcou sete gols em oito partidas pelo sub-20 do Sport.