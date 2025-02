Fluminense atropela o Águia-PA no Mangueirão e faz 8 a 0 pela Copa do Brasil

O Fluminense não deu chance ao azar e atropelou o Águia de Marabá no Mangueirão, em Belém (PA), na sua estreia na Copa do Brasil. Com seu time titular, o tricolor carioca fez 8 a 0 no adversário, no estilo de futebol de várzea: virou quatro e terminou oito. É, por enquanto, a maior goleada do torneio nesta temporada. Na segunda fase vai enfrentar o Caxias-RS.

Desde os primeiros minutos o time carioca procurou o ataque e os gols saíram naturalmente. Canobbio abriu o placar aos 12 e Cano marcou duas vezes, aos 15 e aos 32 minutos. O quarto gol saiu aos 45 minutos, marcado por Ignacio.

O segundo tempo começou num ritmo bem mais lento, dando a impressão de que o Fluminense só deixaria o tempo passar. Mas não desistiu de atacar, tanto que ampliou o placar com Paulo Baya, aos 23, e dois minutos depois marcou de novo com Arias, que bateu no contrapé do goleiro Axel.