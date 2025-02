Ferreirinha volta a treinar com grupo do São Paulo e pode ser surpresa nas quartas do Paulistão

Ausente no São Paulo desde o dia 10 de fevereiro, quando acabou substituído diante da Inter de Limeira, em empate sem gols no Mané Garrincha, após problema muscular, o atacante Ferreirinha pode ser a novidade de Luis Zubeldía para as quartas de final do Paulistão, segunda-feira, diante do Novorizontino, no MorumBis.

O atacante está recuperado da lesão no posterior da coxa direita e trabalhou normalmente com os companheiros nesta quarta-feira, no CT da Barra Funda. Foi a primeira atividade com o grupo. Antes de entrar em campo no MorumBis, segunda-feira às 20 horas, serão mais quatro atividades.

"Ferreira fez as suas primeiras atividades com o elenco desde a lesão na região posterior da coxa direita", postou o clube, comemorando o retorno de importante peça para Zubeldía para a sequência da temporada.