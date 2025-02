Erika Hilton irá à Justiça contra Sérgio Maurício após ofensa do narrador

A Band tem em seu time Galvão Bueno e Téo José. No entanto, não se sabe se ambos seriam considerados para assumir a voz da F-1 no caso de um potencial desligamento de Sergio Maurício. O extenso calendário da categoria (24 corridas), com fuso horário desagradável nas etapas na Ásia e Oceania, poderiam ser um fator que não atraísse Galvão, que terá um programa nas noites de segunda-feira na Band, neste momento.

O Grupo Bandeirantes já teve de lidar com uma situação parecida recentemente. A apresentadora Renata Fan, do Jogo Aberto, publicou, no dia 14 de fevereiro, uma montagem na rede social em que comparava as atrações esportivas da Globo com as da Band, após seu ex-companheiro de banca Denilson ser contratado pela emissora carioca.

No quadro de cima, os dizeres "Na Band" eram acompanhados por uma foto da jornalista ao lado do ex-jogador de futebol Denilson no estúdios do Jogo Aberto, programa da emissora. Já no segundo quadro, os dizeres "Na Globo" são acompanhados por uma foto editada onde Denilson está ao lado de Pabllo Vittar nos estúdios do Globo Esporte.

Nos comentários da postagem da jornalista, a artista se posicionou e lamentou o ocorrido. "Homofobia não é brincadeira! Muita gente morre por conta dessa 'zoeira'", afirmou Pabllo. Apesar da repercussão negativa, Renata Fan não sofreu qualquer tipo de punição.