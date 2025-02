Corinthians busca superar tropeços para bater Universidad Central e avançar na pré-Libertadores

O Corinthians se reencontra com sua torcida Neo Química Arena nesta quarta-feira para jogo decisivo com o Universidad Central da Venezuela, às 21h30, pela volta da segunda fase da Libertadores. Após empate por 1 a 1 na ida, o time alvinegro precisa vencer para avançar à terceira fase da etapa preliminar. Em caso de nova igualdade no placar, a vaga será decidida nas penalidades.

Para saírem vitoriosos de Itaquera, os comandados de Ramón Díaz vão precisar melhorar o nível de atuação. No duelo em Caracas, o time brasileiro demonstrou superioridade técnica, especialmente na jogada do gol de Carrillo, mas pecou nas finalizações e, ainda, diminuiu o ritmo no segundo tempo, permitindo ao adversário "gostar" do jogo e ir atrás do empate.

No domingo, o técnico Ramón Díaz iniciou com os titulares no banco diante do Guarani. Apesar de ser dono da melhor campanha do Paulistão e ter alcançado a classificação de maneira antecipada, o Corinthians chateou a torcida ao levar a virada do Guarani e precisou acionar seus principais jogadores em campo para ir atrás do empate, com Romero.