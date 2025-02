Com Gabriel Brazão recuperado, Santos inicia preparação para encarar Red Bul Bragantino

O goleiro Gabriel Brazão foi a boa notícia do treinamento desta quarta-feira no Santos. Recuperado de uma lombalgia, o atleta participou normalmente da atividade e mostrou estar em condições de reforçar a equipe nas quartas de final do Campeonato Paulista.

Titular na fase de classificação do Estadual, ele desfalcou o time no confronto em que a equipe santista derrotou a Inter de Limeira no último domingo por 3 a 0. Na partida, o goleiro João Paulo foi o titular.

Para o jogo contra o rival de Bragança Paulista, a tendência é que o técnico português Pedro Caixinha mantenha a base. Ele tem ainda mais três sessões de treino para definir o time que vai a campo.