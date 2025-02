Cavani perde 'gol mais feito da história' que custou vaga do Boca Juniors na Libertadores

Edinson Cavani desperdiçou, no último lance da partida contra o Alianza Lima, a chance de classificar o Boca Juniors para a terceira fase da pré-Libertadores. Sem goleiro, embaixo das traves, o atacante furou a bola, em um gol "praticamente feito", com a perna direita e caiu de joelhos, em desespero, no gramado de La Bombonera. Com a vitória por 2 a 1, a equipe argentina foi eliminada nos pênaltis da competição continental.

O lance aconteceu faltando um minuto para o final do segundo. Pela esquerda, Lautaro Blanco fez o cruzamento e a bola sobrou para Williams Alarcón. O meia colocou nos pés de Cavani, sozinho diante do gol. Quando tentou a finalização, o uruguaio furou com a perna direita, tentou acertar com a esquerda, mas não conseguiu mandar a bola para as redes. Além do artilheiro, que foi aos chão incrédulo pelo lance, Fernando Gago, técnico, do Boca, também ficou atônito.

"Temos que estar cientes de que no futebol você geralmente sempre perde. Trabalhamos para ganhar, mas poucas equipes conseguem isso ao longo do ano", disse o treinador, na entrevista coletiva, após a partida.