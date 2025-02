Campeão há 18 anos, Fluminense estreia na Copa do Brasil em dia com 15 jogos

Nada menos do que 15 jogos movimentam esta quarta-feira da Copa do Brasil, dando sequência na primeira fase. Em busca de seu segundo título na competição, o Fluminense é um dos destaques e começa sua jornada diante do Águia-PA, às 19h30, no Mangueirão, em Belém (PA).

O único título do Fluminense na competição foi conquistado em 2007, ou seja, há 18 anos, quando superou o Figueirense com empate por 1 a 1 e vitória por 1 a 0. Já o Águia faz apenas sua sexta participação, mas vem de campanhas interessantes em 2023 e 2024, alcançando a terceira fase.

Três clubes da Série B também entrarão em campo, todos como visitante. O América-MG pega o Cascavel-PR, às 19h, no Paraná; o Remo-PA duela com o GAS, às 20h30, em Rondônia, e o Operário-PR enfrenta o Humaitá, às 21h, no Acre.