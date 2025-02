Antony tem cartão vermelho anulado por Comitê Disciplinar e reforça Betis contra o Real Madrid

O Comitê Disciplinar da Real Federação Espanhola acatou, nesta quarta-feira, um recurso do Betis, que questionou a expulsão do brasileiro Antony no último domingo, diante do Getafe, e anulou o cartão vermelho dado ao atleta. Assim, o ex-são-paulino voltou a ser opção da equipe para o confronto da próxima rodada do Campeonato Espanhol diante do Real Madrid.

Após a partida, o departamento jurídico do Bétis enviou um documento à entidade a fim de descaracterizar a expulsão. De acordo com o clube, houve um erro do árbitro Javier Arberola Rojas ao colocar na súmula que o jogador deu "uma entrada por trás com força excessiva".

A equipe de Sevilha alegou que Antony não teve a intenção de fazer a falta e mal atingiu o atleta Juan Iglesias, do Getafe, no lance que originou a aplicação da advertência.