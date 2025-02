Vitória, Criciúma e Athletico-PR avançam e Juventude e Sport caem na Copa do Brasil

Abrindo os jogos do dia, no Castelão (MA), o Vitória encarou o Maranhão, e com gol de Baralhas, superou o time de São Luís por 1 a 0, avançando para pegar o Náutico na próxima fase. O placar foi o mesmo para o Criciúma, que no Jacques da Luz, em Campo Grande, bateu o Operário-MS com gol de Morelli. Os catarinenses encaram GAS-RR ou Remo no próximo desafio.

Mais um que fez bonito foi o Athletico-PR, que jogando no Manduzão, superou o Pouso Alegre-MG por 2 a 0, com gols de Luiz Fernando e Velasco, e se garantiu na próxima fase para encarar Guarany de Bagé-RS ou Altos-PI.

Já no estádio Waldomiro Borges, em Jequié (BA), o Athletic-MG saiu atrás no placar contra o Barcelona-BA, com gol de Alê, mas marcou com Welinton Torrão e Edson e superou o time da casa por 2 a 1, avançando para encarar o Grêmio na segunda fase.

O cenário foi diferente no estádio Dutrinha, em Cuiabá, quando o Sport visitou o Operário-MT, e após um 0 a 0 no tempo normal, foi derrotado por 4 a 2 nos pênaltis e acabou eliminado. Na segunda fase, os mato-grossenses irão encarar o vencedor entre Rio Branco-ES e Novorizontino.

Outro dos principais destaques do dia aconteceu no estádio Willie Davids, quando o Maringá superou o Juventude por 1 a 0 com gol de Cauã, e manteve a escrita de nunca ter sido eliminado na primeira fase. O próximo adversário sairá do duelo entre União-TO e América-RN.

Confira os resultados desta terça-feira: