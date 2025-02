Thunder abre 25 pontos, sofre virada e perde dos Timberwolves na prorrogação na NBA

Pelos Timberwolves, Jaden McDaniels anotou 27 pontos. Naz Reid obteve um "duplo-duplo" de 22 pontos e 11 rebotes e Edwards se aproximou de um "triplo-duplo", de 17 pontos, 13 rebotes e oito assistências.

O Thunder segue como a melhor franquia da Conferência Oeste, com retrospecto de 46 vitórias e 11 derrotas. No entanto, abriu espaço para o Cleveland Cavaliers se isolar com o status de melhor time da temporada regular. Já os Timberwolves ocupam o sétimo posto do Oeste, com 32/27.

Na vice-liderança do Oeste, o Denver Nuggets superou o Indiana Pacers por 125 a 116, em Indianapolis. Nikola Jokic registrou sua melhor marca de assistências na carreira, com 19, além de 18 pontos e nove rebotes. Aaron Gordon contribuiu com 25 pontos, enquanto Michael Porter Jr. também obteve um "double-double", de 19 pontos e 11 rebotes.

Pela equipe da casa, Myles Turner foi o destaque, com seus 23 pontos. Tyrese Haliburton chegou aos dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 19 pontos e 15 assistências. Apesar do revés, os Pacers seguem em quinto lugar no Leste, com 32/24. Os Nuggets figuram em segundo lugar no Oeste, com 38/20.

Outro destaque da rodada foi Zach LaVine, que anotou sua maior pontuação da carreira na vitória do Sacramento Kings sobre o Charlotte Hornets por 130 a 88. Ele anotou 42 pontos em 31 minutos, enquanto Malik Monk registrou um "duplo-duplo" de 13 pontos e 10 assistências. O destaque dos Hornets foi Miles Bridges, com 23 pontos.

Os Kings ocupam o 10º lugar no Oeste, com 29 vitórias e 28 derrotas, enquanto os Hornets registram uma das piores campanhas do campeonato. Está no penúltimo lugar do Leste, com 14/42.