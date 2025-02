Santos resgata a camisa azul na temporada 2025 para 'homenagear' Neymar

"O planejamento em torno de uma camisa leva cerca de um ano, pois são diversos estudos de tecido, estampas, desenhos e outras questões técnicas, além de todo o processo de distribuição. Por isso teremos que fazer o trabalho de um ano em 3 meses, sem deixar de entregar um material de qualidade para o torcedor santista", comentou.

Além da volta da camisa azul, a Umbro informa que as novidades vão estar nas lojas em breve . "Vamos lançar o uniforme 1 imediatamente e o número 2 próximo do aniversário do clube (14 de abril). Entendemos a urgência do momento e nos antecipamos ao calendário previsto. Assim, o torcedor santista vai poder desfrutar das camisas com antecedência", comentou.

Sobre a expectativa de venda, a previsão é otimista. "Nós também sabemos que a demanda será alta e, nos bastidores, já trabalhamos em planos de ação para reposições, caso o estoque inicial esgote rapidamente", completou Pogetto.

Com o Santos classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, e motivado pela evolução que Neymar vem demonstrando em sua volta (o atacante coroou sua atuação contra a Inter de Limeira com um gol olímpico), o presidente Marcelo Teixeira disse que o lançamento das novas camisas tem a ver com o momento do Santos.

"Nossa expectativa em relação a essa temporada é extremamente positiva. É fundamental a modernização do material de jogo. Numa análise de imagem, é a exposição da marca Santos. Com certeza, sensibilizará também os nossos torcedores", afirmou Teixeira.