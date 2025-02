Pedro é liberado pelo departamento médico para iniciar transição física no Flamengo

O técnico Filipe Luís deve contar com o retorno do centroavante Pedro antes do prazo estipulado. Em fase final de recuperação da cirurgia no joelho, o atacante foi liberado pelo departamento médico e está pronto para começar a fazer as atividades de campo no processo de transição física. A expectativa é que o camisa 9 possa voltar ao time entre o fim de março e início de abril.

Inicialmente, a previsão de volta do artilheiro era para o fim de maio, praticamente às vésperas do Mundial de Clubes, que se inicia na metade junho e vai até o mês seguinte. O jogador vem sendo acompanhado pelo cirurgião Luiz Antonio Martins Vieira também por José Luiz Runco, diretor médico do clube.

Além da preparação física, outros aspectos vão ser avaliados a partir de agora. Se o atleta não sentir dores no local e se sentir à vontade de acordo com a evolução dos exercícios, ele já deverá se integrar ao elenco de profissionais.