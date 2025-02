Palmeiras, Corinthians e Santos tentam resolver 'novelas' na última semana do mercado

"Já havíamos concluído o acordo com o Flamengo, mas agora eles exigem garantias bancárias ou algumas outras garantias que o Santos está tratando para viabilizar essa contratação", revelou o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, na segunda-feira. O time ainda busca chegar a um denominador comum com o time carioca para fechar a contratação.

CORINTHIANS PRÓXIMO DE ARGENTINO

O Corinthians está próximo de sua primeira contratação na janela de transferências. Trata-se do lateral-esquerdo argentino Fabrizio Angileri, do Getafe. Pouco utilizado no clube espanhol, o jogador é tratado como oportunidade de mercado pela direção corintiana. Ele já trabalhou com Ramón Díaz e, agora, tenta rescindir o seu vínculo com o time espanhol para ficar livre e assinar com a equipe brasileira.

Com a chegada de Angileri, o Corinthians teria quatro jogadores para a posição de lateral-esquerdo no elenco. Matheus Bidu iniciou a temporada como titular, mas perdeu a vaga para Hugo, que não é unanimidade. Contratado no início do ano passado, o equatoriano Diego Palacios ainda busca espaço no elenco após perder todo o ano de 2024 por causa de lesão no joelho.

Existe a possibilidade de um dos laterais serem negociados com a chegada de Angileri, seja por empréstimo ou negociação em definitivo. Outro que tem chances de sair é o volante Charles, alvo do Ceará. O jogador não conseguiu se firmar entre os titulares e passa a maior parte do tempo no banco de reservas. A equipe cearense, de volta à primeira divisão nacional, já acertou a contratação por empréstimo de Pedro Raul.