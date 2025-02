Messi e Suárez são multados pela MLS por confusão com árbitro e jogador do New York City

Os principais jogadores do Inter Miami, Lionel Messi e Luis Suárez, foram multados pelo Comitê Disciplinar da MLS, a liga de futebol dos Estados Unidos. O motivo foi o mesmo para ambos: o órgão considera que eles "violaram a política de colocar as mãos no rosto/cabeça/pescoço de um adversário", no duelo contra o New York City, dia 22 de fevereiro.

A confusão com Messi aconteceu após o apito final da partida. O time de Nova York vencia por 2 a 1, até Telasco Segovia empatar, nos acréscimos. Quando o árbitro Alexis da Silva apitou o fim do jogo, o jogador foi cobrá-lo.

O argentino, que já tinha passado o jogo reclamando de faltas, ofendeu o juiz por não ter expulsado o sérvio Strahinja Tanasijevic, que deu uma entrada dura em Suárez. "É um c**** e p*****. Covarde de m*****. Você não cumpriu a penalidade e ainda vai me dar cartão", disparou Messi, antes de receber amarelo pelos xingamentos.