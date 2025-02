LaLiga, responsável pelo Campeonato Espanhol, faz parceria para combater pirataria no Brasil

"O combate à fraude audiovisual está no DNA de LaLiga. Desenvolvemos há anos soluções inovadoras para a proteção de nossos conteúdos e colaboramos com organismos internacionais para erradicar esse tipo de fraude", explicou Guillermo Rodríguez, Diretor de Operações Antifraude Digital e Audiovisual de LaLiga.

A ação da associação espanhola está ligada ao crescimento do acesso ilegal a conteúdos esportivos no Brasil. Segundo um estudo da Ampere, de 2023, 67% dos consumidores brasileiros admitiram ter utilizado plataformas ilícitas pelo menos uma vez por mês para assistir a partidas esportivas ao vivo. Além de gerar perdas milionárias para os detentores de direitos de transmissão, a pirataria audiovisual foi responsável por um prejuízo estimado de quase R$ 52 bilhões à economia do país nos últimos cinco anos.

"O Brasil é uma prioridade nessa luta. LaLiga continua apostando em uma estratégia global que combina inovação tecnológica, parcerias estratégicas e pressão regulatória para garantir a proteção de seu produto audiovisual em todos os mercados onde atua", comentou Guillermo Rodríguez.