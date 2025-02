Com vaga garantida, seleção masculina de basquete perde do Panamá nas Eliminatórias da Americup

Já com a vaga garantida na Americup, a seleção brasileira masculina de basquete sofreu sua primeira derrota nas Eliminatórias da competição em jogo finalizado na madrugada desta terça-feira. O time nacional foi batido pelo Panamá por 81 a 74 justamente no encerramento da disputa que dá vaga na competição continental.

Como o Brasil e o Panamá já estavam classificados, a partida desta segunda teve clima de amistoso. O técnico Aleksandar Petrovic, então, aproveitou para testar os jovens da seleção. Mathias, Nathan, Lucas Cauê, Márcio, Reynan e Lucas Atauri ganharam bons minutos em quadra e contaram com o apoio da experiência de Georginho, Alexey, Jaú, Didi, Elinho e Crescenzi.

Nathan Mariano foi o destaque brasileiro, com 24 pontos, sete rebotes e dois tocos. Márcio contribuiu com 14 pontos e sete rebotes, enquanto Crescenzi anotou 12 pontos e três rebotes. Alexey ajudou com sete pontos e oito assistências.