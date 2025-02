Campeão em Doha, Rublev cai na estreia em Dubai; Medvedev avança

Apenas três dias depois de conquistar o título do ATP 500 de Doha, no Catar, o russo Andrey Rublev foi eliminado logo na primeira rodada do ATP 500 de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O terceiro cabeça de chave da competição e nono colocado do ranking da ATP foi surpreendido pelo francês Quentin Halys por 2 sets a 1, nesta terça-feira, com parciais de 3/6, 6/4 e 7/6 (7/5), em 2h12 de partida.

Campeão em Dubai em 2022, Rublev começou a partida de forma tranquila, venceu o primeiro set por 6 a 3 e parecia ter o controle da partida até ter seu serviço quebrado no segundo set diante de um adversário agressivo. Na última parcial, o favorito desperdiçou cinco break points no 11º game, quando o placar apontava 5 a 5, e perdeu a concentração no tie-break, perdendo por 7/5.

Halys, atualmente 77º colocado no ranking e que precisou passar pelo qualificatório em Dubai, vai enfrentar Roberto Bautista Agut, campeão em 2018, depois de conquistar a primeira vitória na carreira sobre um top 10. "No momento, é um pouco difícil de compreender", disse o francês de 28 anos. "Mentalmente, foi uma partida muito difícil. Andrey talvez esteja cansado de sua semana em Doha. Vencer um top 10 é um momento significativo na carreira. Estou feliz que isso tenha acontecido hoje."