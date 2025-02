Barcelona e Atlético de Madrid empatam em gigante semifinal da Copa do Rei com oito gols

VIRADA COM TOQUE BRASILEIRO

Aos 19 minutos, Koundé se redimiu do erro no segundo do Atlético ao receber de Lamine Yamal na linha do fundo e mandar para trás, encontrando o livre Pedri, que apenas escorou para recolocar o Barcelona na partida. A torcida inflamou e o empate veio no lance seguinte. Raphinha cobrou escanteio e o jovem Cubarsí, de apenas 17 anos, anotou pela primeira vez com a camisa catalã, de cabeça. O zagueiro beijou o escudo e celebrou muito.

A virada veio antes do intervalo e novamente pelo alto. Raphinha bateu mais um escanteio em curva e desta vez quem surgiu de surpresa foi o outro zagueiro, Iñigo Martínez, que cabeceou sem marcação para gigante festa de todo o time, da comissão técnica e dos torcedores. O Barcelona saiu do buraco de maneira maiúscula e encarando o jogo de ida como "final de campeonato".

Atrás do marcador, o Atlético voltou do intervalo com a mesma postura do início da partida e só não empatou porque Szczesny fez linda defesa em batida de Griezmann, cara a cara. Giuliano Simeone ainda teve chance, mas acertou na marcação.

O Atlético até conseguiu empatar, mas o lance acabou impugnado por impedimento. O técnico Diego Simeone protestou muito com a marcação acertada da arbitragem e acabou punido com amarelo. Para piorar, no ataque seguinte o Barcelona ampliou. Lamine Yamal fez jogada individual e serviu Lewandowski, que tinha entrado cinco minutos antes, e empurrou às redes para ampliar aos 29.

PROVOCAÇÃO E CASTIGO