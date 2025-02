Bahia supera o The Strongest e avança para a terceira fase da pré-Libertadores

O lance animou os baianos, que passaram a arriscar mais. Ademir recebeu na área, mas mandou sobre a meta boliviana. Chegando cada vez mais com perigo, o gol foi questão de tempo. Jean Lucas sofreu o pênalti e Lucho González bateu forte para abrir o placar, aos 39 minutos. O gol desestabilizou o The Strongest, e, assim como na ida, teve um jogador expulso, quando Jusino levou o cartão vermelho direto, por carrinho em Lucho.

Na volta do intervalo, com a vantagem numérica, o Bahia ampliou, aos três. Aproveitando o erro na saída de bola do The Strongest, Ademir saiu cara a cara com o goleiro para marcar o segundo. Animado, por pouco Erick Pulga não fez o terceiro, mas Banegas fez grande defesa. Depois, o goleiro ainda pegou a cabeçada de Everton Ribeiro. De tanto pressionar, Ademir acabou encaminhando a classificação. O atacante recebeu lançamento de Pulga e bateu cruzado para marcar, aos 17.

Com o duelo praticamente definido, o Bahia não baixou a guarda e seguiu sobrando em campo. Novamente Ademir saiu livre, mas desta vez faltou precisão para marcar seu terceiro tento na partida. Com o passar do tempo e sem o The Strongest esboçar uma reação, Ceni fez substituições para rodar o elenco. Na reta final, embalado pelo "olé" vindo das arquibancadas, o Bahia se garantiu em mais uma fase na pré-Libertadores.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 3 X 0 THE STRONGEST

BAHIA - Marcos Felipe; Gabriel Xavier, Kanu (Gilberto), Santiago Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro (Cauly); Ademir (Kayky), Lucho Rodríguez (Wilian José) e Erick Pulga (Michel Araújo). Técnico: Rogério Ceni.