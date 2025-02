Augusto Melo reage a interesse da Europa em Yuri Alberto: 'Multa é de R$ 500 milhões'

Um dos principais jogadores do Corinthians na última temporada, Yuri Alberto recebeu sondagens do futebol europeu ao longo de 2024, mas permaneceu no time para o início desta temporada. Segundo Augusto Melo, o atacante só deixa o clube pelo valor da multa rescisória - estipulada em R$ 500 milhões para o Brasil e 100 milhões de euros (cerca de R$ 600 milhões).

"A multa do Yuri Alberto é de R$ 500 milhões. Se vier, a gente vende. Já vieram sondagens, mas nem pensamos. No momento, o Corinthians não tem ninguém à venda. É um elenco muito bom", afirmou o dirigente, em entrevista ao canal Benja Me Mucho. Na última temporada, o Corinthians recusou propostas do futebol inglês pelo atacante, como do Wolverhampton, que ofereceu 15 milhões de euros (R$ 80,5 milhões à época) para contratar o atacante.

Manter o camisa 9 foi um dos principais planos da diretoria no último ano. Artilheiro do Brasileirão, ficou valorizado para 2025, mas o Corinthians só tem 50% dos direitos do atacante. O presidente também afirmou que houve uma recusa de uma proposta, no valor de 30 milhões de euros (R$ 180 milhões), pelo atacante ao final da última temporada.