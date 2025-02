Athletico-PR e três times do Brasileirão buscam a classificação na 1ª fase da Copa do Brasil

O técnico Maurício Barbieri tem um desfalque importante: o meia Giuliano teve detectada lesão no músculo posterior da coxa direita e acabou vetado. A tendência é que João Cruz comece no setor, assim como foi no jogo de ida das quartas de final do estadual contra o Azuriz no meio de semana.

Outra baixa é o atacante Alan Kardec, que se recupera de cirurgia no joelho direito. Por outro lado, algumas novidades foram relacionadas. Um deles é o zagueiro Arthur Dias, campeão do Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira, e outro é o atacante Tevis, anunciado recentemente como reforço.

O Vitória irá visitar o Maranhão-MA, no estádio Castelão, em São Luís (MA), às 19h. Mais tarde, às 19h30, o Juventude encara o Maringá, no Estádio Willie Davids, no norte do Paraná. Por fim, o Sport vai até o Mato Grosso encarar o Operário de Várzea Grande, no estádio Dutrinha, às 21h30.

O Criciúma, que foi rebaixado da elite nacional ao lado do Athletico-PR, também estreia. Na liderança do Catarinense, põe a boa fase à prova diante do Operário-MS, no Estádio Jacques da Luz, às 20h.

Em um duelo entre times mais modestos, o estreante Barcelona-BA recebe o Athletic-MG, debutante na Série B, no Waldomirão, em Jequié (BA), às 19h30.

Até o momento, Atlético-GO, CSA-AL, Tuna Luso-PA, Vasco, Capital-DF, Porto Velho-TO, Ceará, Náutico, Grêmio, Atlético-MG, Manaus-AM, Brusque, Rio Branco VN-ES e Olaria-RJ garantiram a classificação.