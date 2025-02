Arthur Elias aprova período de treinos da seleção feminina: 'Fortalecendo nossa identidade'

Arthur Elias não escondeu sua satisfação com o período de 10 dias de treinos da seleção brasileira feminina na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio. O técnico abriu mão da realização de amistosos da Data Fifa e aproveitou o período para dar entrosamento e fortalecer a identidade que busca na equipe nacional.

O técnico fez um balanço positivo das atividades, na qual contou com 30 convocadas, e focou no desenvolvimento do modelo de jogo da equipe, com foco na "evolução das jogadoras", mesmo com muitas ainda em pré-temporada.

"Balanço muito positivo dessa convocação, onde conseguimos desenvolver ainda mais nosso modelo de jogo com o número de 30 atletas, muitas delas que ainda estão no final de pré-temporada, então com certeza elas vão voltar muito bem para os clubes", avaliou o treinador. "A gente não teve nenhum tipo de intercorrência e também seguimos fortalecendo a nossa unidade e identidade", afirmou Arthur Elias.