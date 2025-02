Vasco confirma rescisão de contrato com o volante Zé Gabriel, ex-Corinthians

A saída de Zé Gabriel faz parte da reformulação do elenco promovida pela diretoria, que busca manter apenas atletas que possam contribuir com o projeto para 2025. O clube segue no mercado em busca de reforços pontuais para fortalecer a equipe na sequência do ano.

Sem o volante no elenco, o Vasco já foca no clássico contra o Flamengo, marcado para o próximo sábado. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) ainda precisa confirmar o horário e o local da partida.