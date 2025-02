Técnico da Holanda vai a jogo do Corinthians e visita CT para observar Memphis Depay

"Na minha opinião, ele não está bem o suficiente. Você pode ver que ele está ficando mais em forma, mas temos dados de que ele precisa melhorar", disse à época. Espera-se que a atuação no Brasil seja convincente o suficiente para que o jogador retorne à equipe de seu País.

Na partida deste domingo, Memphis começou no banco. Já classificado para as quartas de final do Estadual, o Corinthians poupou seus principais nomes pensando na pré-Libertadores. O holandês só entrou aos 15 minutos da etapa final, quando o time alvinegro perdia para o Guarani. Seis minutos depois, Ángel Romero marcou pela segunda vez e empatou o placar em 2 a 2.

Koeman e De Jong acompanharam o empate do camarote da Neo Química Arena. "Para nós, é uma alegria imensa receber duas importantes personalidades do futebol mundial em nosso jogo. Espero que tenham gostado da experiência. Fiquei à disposição para o que precisarem", disse Augusto Melo, presidente do Corinthians, após visitar a comitiva holandesa.

O treinador e o diretor técnico permanecem no Brasil até pelo menos quarta-feira. É nesta semana, novamente na casa alvinegra, que acontece o jogo de volta do Corinthians contra o Universidad Central, da Venezuela. O confronto é válido pela segunda rodada da pré-Libertadores. No estádio adversário, a partida terminou empatada em 1 a 1. Para permanecer na disputa, o clube paulista precisa vencer em São Paulo. O embate acontece a partir das 21h30 (horário de Brasília).