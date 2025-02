Sainz assume lugar de Vettel como diretor da Associação de Pilotos da Fórmula 1

Carlos Sainz Jr. foi confirmado como novo diretor da Associação de Pilotos da Fórmula 1 (GPDA), entidade que representa os interesses dos pilotos da categoria. O espanhol assume o cargo anteriormente ocupado pelo tetracampeão mundial Sebastian Vettel, que deixou a posição após sua aposentadoria, ao final da temporada 2022.

O piloto da Williams se junta agora a George Russell, que já desempenhava a mesma função, além do presidente da GPDA, Alexander Wurz, e da líder da entidade, Anastasia Fowle. O grupo tem como principal foco discutir e implementar melhorias de segurança, além de atuar em questões que impactam diretamente os competidores e o futuro da categoria.

Sainz celebrou sua nomeação e destacou a importância do trabalho da associação. "Sou apaixonado pelo meu esporte e acho que nós, pilotos, temos a responsabilidade de fazer tudo o que pudermos para trabalhar com as partes interessadas para avançar o esporte em muitos aspectos. Então, estou muito feliz e orgulhoso de fazer minha parte assumindo o papel dos diretores na GPDA", afirmou o espanhol.