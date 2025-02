Rússia abre mão de vaga no Comitê Executivo da Uefa antes de eleições

Outro ponto que marcou o distanciamento da Uefa em relação à Rússia foi a rescisão do contrato de patrocínio com a Gazprom, empresa estatal de energia do país, que era uma das principais patrocinadoras da Liga dos Campeões. Além disso, a final da competição de 2022, que estava prevista para ocorrer no estádio do Zenit, clube ligado à Gazprom, foi transferida para Paris.

Enquanto a Rússia perde representatividade, a Uefa confirmou que a norueguesa Lise Klaveness será a única candidata a uma nova vaga reservada para mulheres no Comitê Executivo. A entidade decidiu ampliar o número de cadeiras femininas, permitindo que Klaveness se junte à galesa Laura McAllister, vice-presidente da Uefa. A decisão reflete um esforço para aumentar a presença feminina na gestão do futebol europeu.

Além disso, a eleição em abril contará com a escolha de nove novos membros masculinos para o comitê executivo, entre eles figuras de destaque como Andrii Shevchenko, ídolo do Milan e atual presidente da Associação Ucraniana de Futebol, e Pedro Proença, ex-árbitro português. A votação será realizada pelas 55 federações nacionais afiliadas à Uefa, e os eleitos desempenharão papel fundamental nas decisões estratégicas do futebol europeu nos próximos anos.