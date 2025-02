Roma goleia o lanterna Monza e chega à décima partida de invencibilidade no Italiano

Com grande facilidade, a Roma somou o décimo jogo consecutivo sem derrota no Campeonato Italiano, ao golear, nesta segunda-feira, o lanterna Monza, por 4 a 0, no Estádio Olímpico, em duelo válido pela 26ª rodada.

Com os resultados, o time romano chegou aos 40 pontos, na nona colocação, enquanto o Monza perdeu pela 16ª vez e segue em último lugar, com apenas 14 pontos

A Roma teve total domínio da partida desde o início. Em 25 minutos de jogo já somou dez finalizações. Mas só conseguiu converter uma vez, com Saelemaekers, aos dez minutos. O belga pegou a bola pela direita, puxou para a perna esquerda e acertou um lindo chute colocado. O goleiro Turati, do Monza, se esticou muito, mas não impediu o 1 a 0 no placar.