Presidente do Santos diz que acerto com Thiago Maia virou 'novela', mas mira exigências

O Santos segue em tratativas para concretizar a contratação do volante Thiago Maia. Segundo o presidente Marcelo Teixeira, o clube precisa atender as exigências feitas pelo Flamengo para concluir o negócio. O mandatário revelou que, apesar de um acordo inicial, o time rubro-negro solicita garantias bancárias antes da transação ser sacramentada.

"Thiago Maia é uma novela. Tínhamos acertado com o Internacional, que era até então a dificuldade do processo. Já tínhamos feito a conclusão com o Flamengo, mas agora eles exigem garantias bancárias ou algumas garantias que o Santos está tratando para viabilizar essa contratação. Exige de nós um período para que a gente encontre como seriam essas garantias", explicou Teixeira.

O volante, que defendeu o Internacional em 39 partidas e marcou dois gols, deve custar cerca de R$ 41 milhões ao Santos. Parte desse montante envolve uma dívida que o clube assumirá do time gaúcho com o Flamengo, o que explica a exigência de garantias financeiras para a conclusão do acordo. Diante desse cenário, a diretoria alvinegra busca alternativas para atender às exigências, incluindo a possibilidade de utilizar receitas futuras, como as cotas de transmissão.