Patrocínio do OnlyFans e Doença de Crohn: conheça algoz de Fonseca que brilhou no Rio Open

O francês já exibiu a marca OnlyFans na sua camisa de jogo. Mas foi proibido pela Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) no ano passado. O acordo de patrocínio começou na temporada 2024 e inclui uma conta do próprio tenista na plataforma. Apesar do predomínio do conteúdo adulto na plataforma, Müller garante que faz postagens apenas de vídeos e fotos da sua rotina de treinos. No entanto, o francês não abre mão de comentários de duplo sentido em seus posts. E se apresenta no site como o "tenista mais sexy".

Entre uma postagem e outra, Müller precisa lidar com um problema de saúde incomum no circuito. Desde a infância, ele enfrenta as dificuldades causadas pela Doença de Crohn. Trata-se de uma síndrome inflamatória do trato gastrointestinal. A lista de sintomas inclui dor abdominal, cólicas, diarreia e até sangramento retal. De quebra, exige cuidado especial do atleta com sua alimentação porque pode causar perda de peso.

No Rio Open, o francês detalhou as dificuldades que precisa encarar em cada torneio. "O problema é que antes dos jogos é complicado até para fazer o aquecimento. Preciso ir ao banheiro umas três ou quatro vezes. Na semifinal, no sábado, quando o placar estava em 3 a 3, parei para correr para o banheiro. Ao fim da partida, estava fazendo exercício no elástico e precisei parar para ir ao banheiro de novo", enumerou.

Outra consequência da doença para um atleta de alto rendimento é a perda de água. "Tenho problemas para ficar hidratado durante os jogos. Preciso beber muita água ou energético durante a partida. Depois dos jogos, fico ‘morto’, fico sem água ou líquido no corpo. É o lado mais complicado da minha doença."

Apesar das limitações físicas, Müller evita relacionar derrotas ou fases difíceis ao problema de saúde. Ele sofre com a Doença de Crohn desde a infância. E só vem engrenando no circuito nesta temporada, aos 28 anos. O francês atribui essa "demora" à falta de confiança no início de sua carreira.

MELHOR TEMPORADA