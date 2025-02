Pablo Maia tem lesão confirmada no tornozelo, vai passar por cirurgia e desfalca o São Paulo

O volante Pablo Maia se tornou o mais novo problema do técnico Luís Zubeldía para o decorrer da temporada. O atleta, que se machucou na vitória deste domingo do São Paulo sobre o São Bernardo (3 a 1), em jogo válido pelo Campeonato Paulista, vai passar por cirurgia no tornozelo direito.

Quem confirmou a informação foi o diretor de futebol Carlos Belmonte, nesta segunda-feira, durante reunião que contou com a presença de dirigente da Federação Paulista de Futebol para a definição das datas e horários dos jogos de quartas de final do Estadual.

O atleta se machucou já no final da etapa inicial após entrar em uma dividida e deixou o campo chorando. "Tristeza pela lesão do Pablo, um menino que passou por uma temporada muito difícil, voltou em alto nível e vivia a expectativa de ser convocado para a seleção brasileira. Infelizmente, ele teve uma nova lesão e vai ter de passar por cirurgia", afirmou o dirigente à ESPN.