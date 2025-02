Mercedes apresenta o seu novo carro para disputar a temporada 2025 de Fórmula 1

A Mercedes apresentou nesta segunda-feira o carro que vai utilizar para a disputa da temporada 2025. Segundo a escuderia, o modelo "W16" vai trazer algumas alterações importantes em relação ao ano passado. Chefe da equipe, Toto Wolf disse que a escuderia trabalhou firme nesse novo projeto. O dirigente afirmou ainda que a iniciativa pretende ser um "divisor de águas" na história da escuderia e não conseguiu esconder o seu entusiasmo.

"Abrimos uma nova era emocionante na história da nossa equipe e do automobilismo da Mercedes em 2025. Estamos trabalhando embasados no incrível legado da nossa herança e mal podemos esperar para entrar na pista e correr. A temporada passada foi competitiva e, embora tenhamos conquistado várias vitórias, estamos todos focados em buscar novos triunfos de forma mais consistente", comentou.

O desempenho da Mercedes no ano passado deixou a equipe com o quarto lugar no Mundial de Construtores. Ao longo do ano, que mais uma vez teve o piloto holandês Max Verstappen (da Red Bull) como campeão, a escuderia conseguiu vencer quatro corridas.