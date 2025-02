Presidente revela desejo do Santos de atuar em São Paulo e prevê 'espetáculo' na Vila

Diante do impasse, a definição foi manter o duelo na Vila Belmiro, no domingo, às 20h45. "Gostaríamos bastante da transferência das quartas de final. Já fizemos isso no ano passado, levando as quartas e a semifinal para São Paulo. Mas, por causa do Carnaval, da questão do contingente da Polícia Militar e por motivos de segurança, tivemos que aceitar essa decisão", explicou o presidente santista.

Apesar da mudança frustrada, Teixeira destacou a confiança na força do Santos dentro da Vila Belmiro. "Compreendemos a situação e temos que aceitar. Mas faremos um grande jogo, um grande espetáculo na Vila Belmiro, que é a realidade que o Santos possui."

Enquanto se prepara para o mata-mata, o clube também segue atento às questões extracampo, incluindo o patrocínio master. O contrato com a Blaze se encerra em abril e não será renovado. A Viva Sorte desponta como a principal candidata a assumir o espaço nobre da camisa santista.

"A Blaze já manifestou que não tem interesse na renovação, mas houve um acordo para que ela continue com alguns investimentos. O departamento de marketing e financeiro está trabalhando na renovação e a Viva Sorte faz parte desse projeto. Pode ser que seja ela, mas também podemos ter outro tipo de parceria para a camisa", disse Marcelo Teixeira.