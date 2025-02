Manchester United corta gastos e irá oferecer pão, sopa e fruta aos seus funcionários

No processo de corte de gastos feito por Jim Ratcliffe, um dos donos do Manchester United, o clube irá fechar a cantina em Old Trafford e deixará de oferecer refeições gratuitas aos seus funcionários - substituindo-as por frutas. No centro de treinamento, em Carrington, medida semelhante: apenas os jogadores continuarão recebendo a alimentação, enquanto os demais funcionários terão acesso apenas a sopa e pão, de forma gratuita.

Antes, funcionários do Old Trafford recebiam um passe para ter acesso à cantina, com refeições, café e chá gratuitos. A expectativa é de que a cantina seja fechada até o final desta semana. A alimentação nos dias normais será substituída por frutas, enquanto aqueles que trabalham nos jogos do clube continuarão recebendo um pacote com pequenos lanches, apesar do encerramento da cantina.

A medida é mais uma das tomadas por Ratcliffe desde que se tornou o maior acionista minoritário do clube - dono de 27,7% das ações. Ainda é inferior àquelas controladas pela família Glazer, que estão no clube desde 2003. Dono da Ineos, empresa do ramo químico, Ratcliffe tenta diminuir os gastos do clube para que possa voltar a competir em alto nível, tanto na Europa quanto na Inglaterra.