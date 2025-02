Jorge Martin, campeão da MotoGP, vai sofrer cirurgia e fica fora da 1ª etapa da temporada

O espanhol Jorge Martin, atual campeão da MotoGP, está fora da etapa da Tailândia, domingo, corrida de estreia da temporada da principal categoria de motovelocidade. O piloto da Asprilia, que sofreu várias fraturas no dia 5, após queda durante testes da categoria em Sepang, na Malásia, vai ser operado nesta terça-feira, segundo informação de sua equipe.

"Jorge Martin sofreu uma fratura complexa do rádio, alguns ossos do corpo no lado esquerdo e uma fratura ipsilateral do calcâneo durante uma sessão de treinamento", disse a Aprilia em um comunicado. O tempo de recuperação será avaliado após a cirurgia.

"Após uma consulta cirúrgica, foi decidido prosseguir com a cirurgia, que ocorrerá amanhã (nesta terça) na Clínica Dexeus em Barcelona", completou o comunicado da Asprilia. Martin passou por uma cirurgia no início deste mês, antes de cair de novo em Sepang.