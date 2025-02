Fonseca e Wild sofrem queda no ranking da ATP após Rio Open; Bia perde uma posição

Cercado de expectativa por conta da presença do promissor João Fonseca e do título conquistado pelo jovem tenista em Buenos Aires, a edição 2025 do Rio Open não foi nada satisfatória para os brasileiros. Diante das eliminações precoces, os três competidores nacionais mais bem ranqueados da ATP perderam posições na atualização desta segunda-feira. Assim, apenas Fonseca e Thiago Wild continuam no Top 100. Thiago Monteiro caiu para 108º lugar. No feminino, Bia Haddad Maia sofreu ligeira queda na lista da WTA e perdeu um posto: agora é a 17ª colocada.

Destaque no cenário internacional do circuito, Fonseca foi eliminado logo na estreia no Rio, perdeu dez posições e não está mais entre os 70 melhores. O carioca de 18 anos (que aparecia como 68º) está na 78ª posição e continua sendo o melhor brasileiro ranqueado.

Thiago Wild também pagou o preço de cair no ATP 500 do Rio na primeira partida e figura no 86º lugar (perdeu 11 posições). Os dois brasileiros não conseguiram defender os pontos da campanha do ano passado, quando alcançaram às quartas de final. Mesmo chegando até a fase de oitavas, Thiago Monteiro ficou fora do Top 100 e desceu para 108º.