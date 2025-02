FPF revela datas e horários e Palmeiras abre as quartas de final do Paulistão

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu nesta segunda-feira, em conselho técnico realizado em sua sede, as datas e os horários das quartas de final do Campeonato Paulista. A fase eliminatória será disputada em jogo único, e os times de melhor campanha na primeira fase terão a vantagem do mando de campo. As partidas começam no sábado e se estendem até segunda-feira.

O primeiro confronto será entre Palmeiras e São Bernardo, no sábado, às 20h30, no estádio Primeiro de Maio. Apesar de ter feito a terceira melhor campanha geral, o time de Abel Ferreira jogará fora de casa porque ficou atrás do próprio São Bernardo na fase de grupos. O time do ABC teve uma campanha surpreendente e terminou como segundo melhor colocado no geral, atrás apenas do Corinthians.

No domingo, o Corinthians será o segundo grande paulista a atuar nas quartas de final. A equipe alvinegra enfrenta o Mirassol às 18h30, na Neo Química Arena. Além do Paulistão, o time alvinegro também divide atenções com a Copa Libertadores, pois recebe o Universidad Central, da Venezuela, nesta quarta-feira, pela fase preliminar do torneio continental.