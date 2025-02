Felipe Massa: corte inglesa marca primeiras audiências em ação por título de 2008 da F-1

A equipe do piloto brasileiro acionou a Justiça inglesa com base em declarações de Ecclestone ao site alemão "F1 Insider", em março de 2023, para mostrar que o regulamento da competição foi mal aplicado na época. O ex-chefão da categoria afirmara que considerava Massa o campeão de 2008, em razão da batida deliberada de Nelsinho Piquet, que prejudicou o compatriota no GP de Cingapura daquele ano. Por isso, os advogados pedem que a FIA admita, em declaração, ter violado seus próprios regulamentos ao não investigar prontamente as circunstâncias do acidente.

QUANTO MASSA PODE RECEBER DE INDENIZAÇÃO?

Além do reconhecimento como vencedor do título, o ex-piloto da Ferrari quer ser indenizado. O valor que será cobrado tem três pontos centrais. O primeiro deles é o bônus que Massa receberia da Ferrari pelo título, na casa de 2 milhões de euros (R$ 10,87 milhões), conforme citado no documento protocolado pelo advogado Richard Levett junto à Justiça britânica. Também são reivindicados valores estimados que seriam recebidos de patrocínios e oportunidades comerciais que o piloto teria com o status de campeão mundial, assim como a diferença do salário que ele recebeu no restante da sua carreira na F-1 e a quantia que receberia como campeão.

O montante exato será definido após prova pericial, mas a estimativa das perdas é de pelo menos 64 milhões de libras (cerca de R$ 463 milhões, no câmbio atual), sem correção ou juros. A análise financeira da equipe jurídica de Massa foi feita por um especialista em casos de natureza complexa como este e aponta que a análise final resultará em um valor mais alto.

ENTENDA O CASO

A disputa entre Massa e F-1 e FIA remete ao GP de Cingapura de 2008, um dos mais polêmicos da história da categoria. Na ocasião, Massa e Lewis Hamilton brigavam ponto a ponto pelo título. O brasileiro entrou naquela etapa apenas um ponto atrás do inglês, na época defendendo a McLaren. E tudo se encaminhava para uma vitória na corrida e uma virada de Massa no campeonato.