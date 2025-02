Fabinho adota cautela sobre Angileri e indica fim de contratações no Corinthians

O diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, adotou um tom cauteloso ao comentar sobre a possível chegada do lateral-esquerdo Fabrizio Angileri. Em entrevista concedida nesta segunda-feira na Federação Paulista de Futebol, durante o Conselho Técnico das quartas de final do Paulistão, o dirigente evitou confirmar qualquer avanço na negociação, mas indicou que o jogador está próximo de ser contratado.

"É um jogador que nos interessa, mas não consigo falar nada além disso. Há todo um processo que precisa acontecer e eu não posso falar sobre algo que ainda não é uma realidade. O fato é que a comissão técnica o conhece, nós temos um conhecimento também sobre ele. Esperamos que tudo isso possa finalizar para que a gente possa falar alguma coisa a respeito", afirmou Fabinho.

A possível chegada de Angileri, que já está no Brasil para realização de exames médicos, no entanto, não deve representar uma mudança na estratégia do Corinthians no mercado. O dirigente reforçou que o planejamento para a temporada já foi executado e que, salvo uma oportunidade pontual, o clube dificilmente buscará novas contratações antes do fechamento da janela de transferências.